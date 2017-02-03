中国最高检：惩治“村霸”和宗族恶势力刑事犯罪

（联合早报网讯）中国最高检官方网站今天（3日）发布消息称，该院近日印发《关于充分发挥检察职能依法惩治“村霸”和宗族恶势力犯罪积极维护农村和谐稳定的意见》。《意见》强调，各级检察机关要坚决依法惩治“村霸”和宗族恶势力刑事犯罪，突出打击为“村霸”和宗族恶势力充当“保护伞”的职务犯罪。

《法制晚报》报道称，《意见》要求各级检察机关要突出打击采取贿赂或者暴力、威胁等手段操纵农村“两委”换届选举，以及放纵、包庇“村霸”和宗族恶势力，致使其坐大成患，或者收受贿赂、徇私舞弊，为“村霸”和宗族恶势力充当“保护伞”的职务犯罪。

《意见》强调，对于严重侵害农民群众切身利益、严重影响农民群众正常生产生活、有组织有计划地从事违法犯罪活动、煽动不明真相的村民对抗政府等性质恶劣、情节严重的“村霸”和宗族恶势力犯罪案件，要快捕快诉，依法从严从重打击。

《意见》要求，对于在聚众闹事中起组织、策划、指挥作用的，采取暴力、胁迫或其他非法手段欺压群众的，多次违法犯罪经有关部门教育处理后仍不改正的，构成犯罪团伙特别是带有黑社会性质的，要依法从严从重处置，坚决打掉其嚣张气焰。

此外，《意见》也指出，检察机关对于办案过程中遇到的因干群关系、土地征用、环境污染、移民搬迁、集体资产处置、村务公开、邻里纠纷和宗族问题等引发的矛盾纠纷，要积极协助相关单位和部门依法及时妥善处理，避免矛盾激化，防止被一些别有用心的人员和势力利用。

近年来，与“村霸”“乡匪”相关的案例在中国内地屡见不鲜。《南方都市报》此前报道称， 山西省吕梁市方山县人大代表张志雄长期组织黑恶势力团伙，公开操纵民主选举，强行掌控村务公章，打跑银行行长，抢夺矿山企业，逼迁本地村民；而此前被讽为“最牛村主任”的河北定州市泉邱二村村主任孟玲芬则曾给新婚村民送花圈，并雇佣社会人员殴打记者。

2015年6月，《人民日报》曾撰文指出，“基层贪腐、村匪村霸，农村这些问题中央看到了”。报道指，在部分农村地区贪腐歪风盛行的背后，则是农村政治生态的破坏，在这种背景下，党的工作难以落实，农民的好日子更无从谈起。