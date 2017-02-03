马斐森：辞职与“政治复杂”无关

（联合早报网讯）香港大学校长马斐森（Peter William Mathieson）昨天突然宣布请辞，并将于明年1月离任。马斐森多番强调自己辞职是基于家庭原因，但外界普遍相信，马斐森在短时间内提出离任，很大程度上和港大近年日益政治化有关。

马斐森是在2014年4月出任港大校长，原定2019年3月才任满。他今天特地会见传媒，再次为自己辞职“解画”，并透露这次并非主动“跳槽”，而是数月前有猎头公司主动接触他。他在考虑自己和家庭情况后，决定辞去港大校长一职，改而接任英国爱丁堡大学校长。

马斐森形容，香港是政治复杂的地方，港大校长是政治复杂的工作，但他并非因为这个原因而离开港大。

他说︰“香港显然是一个政治非常复杂的地方，而这份工作亦属政治复杂的工作，我享受这份工作，喜欢其复杂性。我已尽力为大学争取最大利益，而那不是令我离开的原因。”

对于有人批评他未完成任期就离开，是不负责任的做法，马斐森响应称，明白大家对他的决定感到失望，他也为此感到抱歉，但自己就离职一事已考虑一段时间，迟早都要有决定。

马斐森不足三年的港大校长路一直颇为崎岖。现年57岁的他，上任前已被港大教职员质疑不懂中文和中国国情，学术水平也不足。

马斐森上任后，港大更是风波不绝。例如，他到港不足半年，港大学生便参与“占领”行动，之后港大不断卷入政治风波，包括港大法律学院副教授戴耀廷在“占领”行动期间涉嫌接受匿名捐款、法律学院前院长陈文敏遴选副校长事件、行政会议成员李国章出任校委会主席等，令马斐森在建制和泛民两个阵营都不讨好。

不过，马斐森辞职的消息传出后，香港社会仍然一片哗然。港大校友关注组召集人叶建源今天指出，对消息感到震惊，但他理解马斐森的决定，因为过去两年港大受到政治干预的情况十分严重，马斐森一直“活在（港大校委会主席）李国章的阴影下”。

他举例说，李国章在去年11月与校友见面，期间批评港大排名下跌。当时马斐森不能实时纠正说法，只能于同年12月校董会会议中引用不同排名榜反驳指港大排名稳定，“可见这是一份十分无瘾的工作。”

港大校委会成员张达明则指出，一直预计到这种情况会发生，因为马斐森的权力基本上被校委会架空，港大的局势一直在迫使马斐森考虑自己的去向。他认为，纵使马斐森有很多不足，但他体谅他的处境艰难，也相信他此前不知“世道险恶”。

李国章今天出席行政长官参选人林郑月娥竞选分享大会后，被记者问是否迫走马斐森？对方辞职是否与他有关时，都没有响应。

除了马斐森提早辞职，中文大学校长沈祖尧去年也表明希望提早退任。浸会大学、岭南大学、理工大学三所院校校长任期也将于明年陆续完结。连同港大及中大，明年香港八所大学中或有五所大学需换校长。

香港教育大学校长张仁良今天表示，不会猜测马斐森是否受压辞职，但他认为香港的大学校长近年都面对同样压力及挑战。

张仁良慨叹，近年香港社会整体气候及年轻人的变化大，大学校长除了要管理学校事务外，也要解决各项社会问题。

不过，他也指出，即使对校長的要求比以往高，一定会有人想当校長，就像特首难做也有人參选，大家无需担心。