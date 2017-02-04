朝鲜70余人出席中国使馆新春会 重提“朝中血盟”

（联合早报网讯）新年伊始，中朝两国通过迎新春等系列外交活动，进一步加强了两国沟通。

据中国驻朝鲜大使馆网站消息，1月24日，朝鲜最高人民会议常任委员会副委员长金英大、保健大臣兼中朝亲善协会委员长姜河局、劳动党中央国际部副部长李昌根等共70多人于出席了平壤中国大使馆举行的新春招待会活动。

对此，《朝鲜日报》2月2日报道称，鉴于新春招待活动规模与去年形成鲜明对比，有分析认为，随着萨德问题和特朗普政府上台，中国将与朝鲜“改善”关系。

据澎湃新闻网报道，中国驻朝鲜大使馆网站消息称，在活动中，中朝双方强调了中朝关系的重要性和正常化。

中国驻朝鲜大使馆李进军在新春贺词中表示，中朝关系在2017年依然面临挑战，但更将迎来机遇。中国党和政府高度重视中朝关系，愿继续与朝方一道，继承传统，加强合作，化挑战为机遇，推动双边关系走上持续健康稳定发展轨道。李进军强调，中朝关系将打开新局面、结出新硕果、开创新未来。

朝鲜最高人民会议常任委员会金英大副委员长则称赞“鲜血凝成”的朝中友谊具有悠久历史，是两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的，是两国人民共同的宝贵财富。并表示希望在新的一年，希望双方加强沟通协调，深化各领域交流合作，推动双边关系不断发展。姜河国也表示，朝方珍视两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的传统友谊，愿与中方一道共同努力，推动两国关系不断向前发展。