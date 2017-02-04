加州大学毕典邀达赖喇嘛 中国留学生抗议

（联合早报网讯）美国加州大学圣地牙哥分校（UCSD）于前天宣布，将在今年6月的毕业典礼上，邀请达赖喇嘛前来演讲，引起该校中国留学生与学者抗议，发表声明要求校方不得一意孤行，伤害校内中国人的感情，否则他们就要用强硬措施抵制学校。

据自由时报引述美国之音报道，UCSD校长柯斯拉是印度裔，他盛赞达赖喇嘛是宣扬和平的人士，促进世界对于人道主义的关怀，而这些正是学校想要让毕业生与在学生学习到的精神。他说，达赖喇嘛在6月的演讲中，将会和毕业生交流善良与慈悲的内涵，让他们步入社会后将这些价值观传播出去，影响到更多人。

然而这项消息引起该校中国学生学者联合会的强烈反弹，他们在昨天发出严正声明，表示已经和中国驻洛杉矶总领事馆联系，会等待领事馆方面接下来的指示，并强调这些行为表面上看起来是传播宗教信仰，但实际上却是抹黑中国的政治与历史，他们绝对不会姑息此事。

该声明中还指出，达赖喇嘛长期分裂中国并毁坏民族团结，校方的邀请等于是干涉了中国内政，伤害了学校里每个华人的感情。UCSD副校长克里斯托福对此回应，毕业典礼邀请达赖喇嘛是合适的，因为毕典是让毕业生理解慈悲与内省的好时机，而校方会尊重任何人对此事表达意见的权利。