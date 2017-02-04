云南一家四口被杀 嫌疑人疑为上门女婿

（联合早报网讯）中国云南省大理州巍山彝族回族自治县人民政府新闻办公室证实：2月2日下午，巍山县永建镇永安村委会墨家营村发生一起致4人死亡刑事案件。受害人中包括2名未成年人。目前，案件正在全力侦破中。

据云南网报道，根据巍山县公安局的通报，2017年2月2日下午，大理州巍山县永建镇永安村委会墨家营村发生一起致4人死亡的刑事案件。案件发生后，州、县迅速启动应急预案，州、县公安机关迅速开展案件侦破、死者善后和家属安抚等工作。目前，公安机关正全力以赴开展案件侦破工作。

据报道，相邻县（市）派出所收到的一份2月2日发出的协查通报显示，2017年2月2日下午18时16分许，在巍山县永建镇永安村委会墨家营村发生一起致4人死亡的刑事案件，被害人墨永仙，女，74岁；墨芹凤，女，20岁；杨某某，男，4岁；左某某，女，13岁。

经工作发现，杨长江（男，1986年4月22日出生，户籍地址：重庆市合川县香龙镇大垭村4组77号）有重大作案嫌疑。

“有知情村民称，嫌疑人为上门女婿，他杀了自己的老婆、儿子、奶奶、侄姑娘。”

截至记者发稿前，尚无法核实这一消息，巍山县外宣办相关负责人称，案件侦破情况将在下一步向社会通报。