中国将成立网络安全审查委员会

（联合早报网讯）今日上午，中国国家网信办在官网公开《网络产品和服务安全审查办法(征求意见稿)》，提出国家网信办会同有关部门成立网络安全审查委员会，负责审议网络安全审查的重要政策，统一组织网络安全审查工作，协调网络安全审查相关重要问题。网络安全审查办公室具体组织实施网络安全审查。

据新京报报道，意见稿明确，网络安全审查委员会聘请相关专家组成网络安全审查专家委员会，在第三方评价基础上，对网络产品和服务的安全风险及其提供者的安全可信状况进行综合评估。国家统一认定网络安全审查第三方机构，承担网络安全审查中的第三方评价工作。

四川大学网络空间安全研究院特聘副研究员洪延青表示，网络安全审查工作的组织和领导工作由网络安全审查委员会承担，该委员会由国家网信办会同有关部门成立，委员会下设网络安全审查办公室。此外，委员会还组建网络安全审查专家委员会。网络安全审查委员会、办公室、专家委员会一道，构成了网络安全审查工作的顶层制度设计。

中国信息安全研究院副院长左晓栋对记者表示，网络安全审查制度是在开放环境中维护国家网络安全的重要手段。现阶段中国还没突破核心技术，受制于人的局面要长期存在，要使用来自国外优秀的产品和服务，就必须确保其安全。

左晓栋认为，网络安全审查委员会将是网络安全审查的领导机构，将是一个跨部门的委员会，因为网络安全审查涉及到多个行业和多个部门，需要一个跨部门委员会在日常工作中起到协调和统筹的工作，这是网络安全审查工作中的一个关键设计。