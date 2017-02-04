古都洛阳建核电站？官方否认

（联合早报网讯）针对古都洛阳等河南四地市要建核电站的消息，洛阳官方今天（4日）回应称，该项目至今未列入国家核电中长期发展规划，谈不上建设。

中新社报道称，河南省政府办公厅最近印发该省《“十三五”能源发展规划》，其中提到，“稳步推进核电项目前期工作。做好南阳、信阳等核电项目厂址保护工作，争取继续列入国家核电中长期发展规划。待国家启动内陆核电项目规划建设后，积极推进南阳、信阳、洛阳、平顶山等核电项目前期工作。加强核电项目公众宣传，为核电项目规划建设营造良好氛围。”

上述消息被网络传为“河南四地要建核电站”，引发当地民众和网民关注。

洛阳市发改委今天就此回应称，为促进经济发展和清洁能源利用，该市于2008年谋划了核电项目，后因安全等因素未能实质性开展前期工作，至今也未列入国家核电中长期发展规划，更谈不上建设。

回应指出，国家目前正在对是否启动内陆核电项目规划仍在进行研究讨论，预计短期内不会出台相关规划。待国家确定内陆核电项目建设规划后，洛阳将在充分考虑安全环保、技术经济以及群众意愿等诸多因素的基础上，研究确定是否开展核电项目前期论证工作。

在日本福岛核泄漏事故发生后，核电项目成为撩拨中国公众神经的热门词汇。