美再对华钢铁产品作出“双反”仲裁 中方表不满

（联合早报网讯）美国近日再次对中国钢铁产品作出“双反”调查终裁，中国商务部有关负责人发表谈话，对美方做法及决定表示强烈不满，表示将采取必要措施维护企业公平权利。

据中国商务部网站消息，美国华盛顿时间2月2日，美国商务部就对华不锈钢板带材反倾销和反补贴调查作出终裁，裁定中国企业63.86%至76.64%的反倾销税率和75.6%至190.71%反补贴税率。

商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额税率表示失望，对美方不公平的调查方法表示质疑。在反倾销调查中，美方无视强制应诉企业提交的大量证据材料，仅以国有企业身份拒绝给予企业分别税率待遇，违反了世界贸易组织争端解决机构在相关案件中的裁决。

在反补贴调查中，调查机关无视中国政府和企业的积极配合，在原材料补贴和出口信贷等项目上裁出高额税率。中国业界对美方做法及决定表示强烈不满。

王贺军指出，当前钢铁行业面临困境的根本原因是全球经济复苏乏力、需求萎缩，需要各国携手合作、共同面对，以邻为壑的贸易保护行为不仅损害其他国家正当的出口权益，最终也将损害美国消费者和下游产业的利益。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，纠正错误做法。

这是2017年以来商务部第七次就“双反”问题发表谈话，之前涉及中国的土工格栅、原铝、碳钢与合金钢钉板、非晶织物、卡客车轮胎、不锈钢板材等产品。