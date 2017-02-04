中央军委政治工作部：坚定维护领导核心是最紧要的政治

（联合早报网讯）春节假期刚结束，中共中央军委政治工作部就发表长篇文章，强调坚定维护中共总书记习近平作为全党领导核心“是最紧要的政治”“最根本的要求”。

这篇发表在军方官媒“中国军网”上的文章说，“船重千钧，掌舵一人”，确立和维护习近平为党中央的核心、全党的核心是根本性、方向性、全局性问题，关乎旗帜道路方向，关乎党运国脉军魂。在强国强军新征程上，在民族复兴关键时期，“坚定维护习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心，意义重大、影响深远”。

文章称，对解放军来说，坚定维护核心，最重要的是坚决维护和贯彻军委主席负责制，“特别是要提高贯彻请示报告工作机制、督促检查工作机制、信息服务工作机制质量；就要落到具体实践，做到一切重大事项由习主席决定、一切工作对习主席负责、一切行动听习主席指挥”。

北京有关分析人士认为，中共十九大将在今年下半年举行，包括中央高层在内的各级人事将迎来重大调整，党内外各方势力都试图对新的政治格局施加自己的影响。这需要最高领导人拥有足够的权威来平衡各方诉求，并且能在纷争中一锤定音。

这名人士指出，今年春节结束后，中国政治实际上就进入了“十九大时间”。解放军历来被视为中共执政的坚强柱石，拥有无可替代的政治影响力。作为军队最高政治指导机关，中央军委政治工作部出面强调坚定维护习近平的核心地位，将进一步巩固习近平在所有重大问题上不容置疑的最后拍板权。

2016年10月，中共十八届六中全会正式提出“以习近平同志为核心的党中央”，这也是中共自2002年十六大后重提“核心”。

官媒在解释树立习近平核心的必要性时称，当前中国改革进入深水区，各种矛盾叠加，风险隐患集聚，国际环境也更加复杂严峻。中共要有力应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，必须有一个核心。明确习近平的核心地位“是党和国家根本利益所在”。

中央军委政治工作部今天在文章中概括了习近平主政四年多来取得的成就。文章说，在国防和军队建设上，习近平解决了一些多年来想解决但一直没有很好解决的问题，解决了许多过去认为不可能解决的问题，以零容忍的态度开展反腐败斗争，纯净政治生态，引领军队实现浴火重生。

文章要求，全军要全面彻底肃清中央军委原副主席郭伯雄、徐才厚的流毒影响、深入推进军队党风廉政建设和反腐败斗争，推动部队政治生态实现根本好转。同时要密切关注意识形态领域动态动向，旗帜鲜明批驳各种诋毁领袖英模、攻击中共政治制度和军事制度等错误政治观点，增强官兵免疫力。

在习近平主导下，解放军高级将领近期密集调整，一批军中“少壮派”连获擢升，走上重要领导岗位。其中包括：中央军委训练管理部原部长郑和中将出任军事科学院院长；驻福建的31集团军原军长黎火辉少将接任军委训练管理部长；中央军委后勤保障部原政委张升民接任中央军委纪委书记；南海舰队原司令员沈金龙出任海军司令；北海舰队原司令员袁誉柏升任南部战区司令员等等。

分析人士指出，这批新任要职的军中“少壮派”都在近几年受到重用。这主要有两方面原因，一是这批人的能力符合习近平推进军队改革和联合作战的需要，二是他们在郭伯雄、徐才厚把持军队时，与郭徐没有多少联系。