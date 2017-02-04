哈尔滨机场元月运送旅客161万人次创新高

（联合早报王旬）黑龙江机场集团今天（4日）对外发布消息，在黑龙江省冰雪旅游的带动下，今年1月，哈尔滨机场运送旅客161万人次，同比增长17.2%，创单月历史新高。

据中新社报道，哈尔滨市是中国最北部省份黑龙江的省会，该省与俄罗斯接壤，地处东北亚核心位置。哈尔滨太平国际机场目前已经开通了通往亚洲、欧洲、美洲等多国的国际航班，境外客流持续增长。

同时，作为中国冰雪季节最长、冰雪资源最为丰富的省份，经济转型中的黑龙江，正逐渐改变能源工业一柱擎天的局面，围绕“冰天雪地也是金山银山”的战略目标，将冰雪产业特别是旅游产业作为发展重点。

黑龙江机场集团工作人员透露，据统计，进入元旦以来，哈尔滨机场每天进出港旅客达到5万余人次，其中游客占六成左右。游客主要来自北京、上海、福建、海南等省市，港、澳、台地区以及韩国、泰国等地。

民航哈尔滨售票处的统计数字也证实了哈尔滨机场旅客吞吐量节节攀升。2017年元月，从上海、广州、青岛、烟台、武汉、南京及韩国首尔、泰国曼谷、马来西亚吉隆坡等城市飞往哈尔滨航班客座率均达85%。哈尔滨机场单日旅客吞吐量先后六次打破记录，最高峰值达到6.2万人次。

受日益火爆的旅游市场的拉动，哈尔滨航空市场正在成为众多航空公司竞相角逐的“黄金市场”，一些航空公司纷纷加大对哈尔滨运力的投入：春秋航空日本公司开通了东京飞往哈尔滨的航线；亚航开通了马来西亚吉隆坡飞往哈尔滨的包机航线；亚洲长途航开通了泰国甲米飞往哈尔滨的包机航线。2017年1月，哈尔滨机场加班包机350班次。