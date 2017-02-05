中国使馆人员探访滞留印度逾半世纪老兵

（联合早报网讯）滞留印度超过半个世纪的中国老兵王琪周六（2月4日）接到中国驻印使馆人员的探访，但目前仍不清楚他是否能回国返乡。

BBC中文网报道，王琪在探访之后接受采访时说，“他们对我滞留印度无法回国感到关切，他们说如果印度官方给我发放相关证件，他们就能接我回去。”“我请他们做更多努力让我回去看家人，我希望愿望能够实现。”

王琪一家人表示，中国使馆人员探访提高了他们的希望，但是他们想知道还要等多久才能拿到离境文件。

王琪的儿子维什努（Vishnu）说，“我们的愿望露出了一丝曙光，但我们还是不知道什么时候才能实现。”

印度外交部发言人斯瓦鲁普（Vikas Swarup）此前表示，印度外交部正在与内政部商讨如何解决此事。

中国使馆人员由参赞严晓策（音译）代表，他说，“中国使馆和中国政府知悉此事，我们会和印度政府合作解决此事，希望王先生能早日回到中国。”

在中国使馆人员到王琪家探访的时候，门外聚集了许多街坊邻居。严晓策还向当地居民表达感谢，感谢他们这么久以来对王琪的照顾。

使馆人员给王琪带来了中国新年的礼品，包括一大箱吃的，里面有巧克力，中国面条和其他食物。使馆人员说，“他在印度这么多年，一定不容易找到中国食物，所以我们给他带来中国食物。”

BBC记者上一次采访王琪时，王琪还向他展示筷子，并说筷子让他回忆家乡的食物。