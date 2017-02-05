贵阳精神科医患为何集体“跳槽”？

（联合早报网讯）2月4日，贵阳贵航300医院在医院网站上发布声明称，医院精神科主任和4名医师、7名护士未履行手续集体离岗；而科室65名患者中，有64名患者也在未办理出院（离院）手续的情况下，被该科室主任带离。贵航300医院认为，擅自离职的医护人员违背了医护职业操守，相关医院存在不良竞争。中国央视报道，经初步确认，离岗的所有医护人员均跳槽至贵阳市第六人民医院，而所有离院的患者也已在贵阳市六医办理住院。贵航300医院属于三级甲等综合性医院；贵阳市六医为二级甲等医院。

2月4日晚，记者在贵航300医院看到，医院专家栏上还可以看到精神科主任杨绍雷的照片。位于医院住院部四楼的精神科还有医生值班，但病房内空空荡荡。随后，记者以患者家属身份来到贵阳市第六人民医院精神科，晚间值班的医生和护士热情地介绍科室的条件和医疗力量。他们说，该院精神科于2016年12月下旬设立，主要的医护人员，包括科室负责人杨绍雷都来自于贵航300医院。值班医生坦言，贵阳市六医的工资待遇比原单位要高，而且医疗和住院环境也有大幅改善，如男女患者分层居住、设有独立厨房等等。报道指，这就是医护人员“跳槽”，患者更换医院的主要原因。

据了解，贵阳市第六人民医院作为贵阳市医疗系统的试点医院，于2015年和某上市公司签署贵阳互联网医院的合作协议，该公司注资6.5亿元用于医院升级扩建。