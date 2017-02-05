曾俊华众筹选举经费突破330万元

（联合早报网讯）香港特首参选人曾俊华前日发起网上“众筹”选举经费，截至昨晚（4日）10时，已获超过一万五千人捐款，金额突破三百三十万元（港元，下同），他感谢市民支持，称每一元都给他莫大支持和鼓励。

香港星岛日报报道，曾俊华“众筹”金额节节上升，早前率先表态提名他的自由党荣誉主席田北俊也在Facebook上载捐款成功的截图，并留言“尽在不言中”，又标签称：“小小心意代表你的无限支持”及“BestCampaignEver”。曾俊华在Facebook直播时特别感谢市民支持，称捐款额大小不重要，每一元钱都给他莫大支持和鼓励。

曾俊华昨日下午在太太黄莲华陪同下到驻尖沙嘴梳士巴利花园的美食车“菠萝仔食堂”，排队买招牌“鲜忌廉菠萝包”及香滑奶茶。被问到众筹成绩理想，是否会担心“有钱但无选票”，他说会继续努力，最重要是得到市民支持，至于提名方面，希望能从不同政治光谱获支持。他不评论现时是否够票，只表示：“充满信心”。

另一参选人林郑月娥被问到会否“众筹”时，则表明不打算仿效，但称稍后公布具体细节，让市民知道可用什么方式捐款给她，并两度强调，无论是什么方式，都必须严格符合香港选举条例的要求。她还说，曾俊华方面在运用社交媒体方面一向较她成熟及准备得好，重申竞选起步非常迟，希望尽快推出脸书，指竞选工作不止面对选委，还期望获市民支持。