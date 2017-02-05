民航业内人士曝北京南苑机场航班发动机吸入孔明灯

（联合早报网讯）2月4日22时30分左右，新浪微博企业用户民航机务论坛发布了一则图文消息称，北京南苑机场一架飞机遭遇孔明灯，图片显示，一架飞机的发动机叶片上挂有一副破损的孔明灯。目前，南苑机场方面未对此事回应。

新京报报道，在这条由民航专业号发布的微博中，截屏了两张民航“飞友圈”群聊记录，其中有人询问是否知道南苑机场孔明灯被吸入飞机发动机事件，一自称刚从南苑机场下班的网友回应知道此事“刚才飞机吸了一个孔明灯”。此微博配发一张飞机发动机吸入孔明灯的图片。

该微博被多位民航专业人员转发，民航自媒体FATIII转发并评论“这是要出大事的节奏啊，机场区域的净空限制必须严格执行了”。

在该微博评论留言中，有自称知情人士透露，被孔明灯威胁的航班来自孔明灯的故乡。通过专业民航客机跟踪网站查询到，4日晚上有一班从襄阳飞南苑的航班，计划22时10分到达，实际22时14分到达。上述消息截止到发稿，没有官方证实。

据一位民航业内人士介绍，在净空区内，放孔明灯、风筝等都会严重影响飞行安全。燃放升空的孔明灯以及在空中飘的风筝等一旦进入机场净空区，可能在视觉上对飞行员造成干扰。特别是孔明灯由铁制的框架制成，一旦与高速飞行的飞机相撞或者被吸入飞机的发动机内，将会使发动机叶片损坏，甚至导致发动机空中停车，后果不堪设想。

北京、天津、湖北等地相继出台了《民用机场净空及安全管理规定》等地方性法规，如根据《北京市民用机场净空保护区域管理若干规定》，在机场净空区违反规定放飞信鸽、风筝、气球、孔明灯和燃放烟花的单位或个人，将被处以2万元以上、10万元以下的罚款。