今年首例H7N9侵台 大陆台商返台病重住院

（联合早报网讯）台湾出现今年首例境外移入H7N9流感确定病例，台湾卫福部疾管署表示，患者为六十九岁男性台商，高雄人，曾在大陆广东省阳江市活动，一月二十五日返台，二月一日就住进加护病房，四日检出H7N9阳性，目前病情严重且意识不清，仍住院治疗中。

台湾联合报报道， 台疾管署呼吁，大陆处于H7N9流感严峻高峰期，病例数为四年同期最高，民众前往旅游洽公，宜避免接触禽鸟类与出入活禽市场，食用鸡、鸭、鹅及蛋类要熟食，也应避免水禽出现的水域，以免受禽类排泄物感染。

自2013年，台湾境外移入H7N9确定病例累计五例，患者均在大陆遭感染，台湾疾管署副署长罗一钧指出，H7N9病毒主要由禽传人，但检视台湾过去病例，仅有一例接触过活禽，推测大陆当地环境中可能已有病毒存在。

昨天公布的境外移入H7N9病例，经两次检验才获得确诊。台疾管署指出，男子春节前在广东就出现发烧、畏寒、喉咙痛等症状，曾于当地诊所就医，一月二十五日返回高雄，隔日再至医学中心，经诊断为上呼吸道感染，虽无发烧也无肺炎，但因有大陆旅游史，医师未排除H7N9流感，同日采痰液和咽喉拭子送至疾管署检验，当时为阴性。

一月二十九日，男子再度因发烧、咳嗽、呼吸喘而就医，二月一日诊断疑似肺炎送加护病房，二月三日再通报送验，昨天确认为H7N9阳性。

疾管署调查追踪与患者接触过的一百零八人，他在大陆的六名同事中，有两人出现上呼吸道症状，就医治疗后症状已缓解；两名家属目前无疑似症状；最后一批接触他的医护人员，将在十天后解除列管。

罗一钧说，大陆近期H7N9病例持续增加，去年十月至今，累计两百六十一例，以江苏省九十二例、浙江省四十五例、安徽省三十三例、广东省二十七例为最多。

罗一钧指出，H7N9流感发病前一周会出现类似感冒症状，初期症状包含发烧、咳嗽及呼吸短促等，此阶段可能因病毒量低、不易确诊，但随后病情会急转直下，当病毒往下呼吸道、支气管与肺部侵犯，肺炎发生、咳出深部的痰，才容易确诊，多数病例后期发展为严重肺炎甚至死亡，死亡率高达三至四成。