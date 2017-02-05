中国国家旅游局局长：如厕教育要从娃娃抓起

（联合早报网讯）中国国家旅游局局长李金早4日在全国厕所革命工作现场会上发表讲话，他表示，“515”战略实施两年来，全国共完成新改建厕所50916座,占厕所革命三年计划(共5.7万座)的89.33%。他还强调，要深入开展公民如厕教育，提高游客和公民的文明水平，如厕教育要从娃娃抓起。

中新网报道，李金早称，“515”战略实施两年来，在各方的共同努力下，厕所革命取得了重要进展。一是厕所数量明显增加。全国共完成新改建厕所50916座,占厕所革命三年计划(共5.7万座)的89.33%。其中，2016年实际完成28907座，同比增长31.3%。共有14个省份实际完成1000座以上，其中山东、浙江、广东、湖南实际完成均在1500座以上。二是厕所质量明显提升。所有新建和改扩建的厕所均达到了A级以上标准。三是厕所布局更加优化。中西部地区的厕所建设取得突破性进展，旅游公路沿线厕所建设力度加大，乡村厕所建设有了长足发展。总体看，游客如厕投诉明显减少，满意度大幅提升。

李金早提出，全面探索推广“以商建厕、以商养厕”模式。全国将建设旅游厕所26197座，其中新建19512座，改扩建6685座，需要投入近100亿的资金。同时，旅游厕所管理养护也需要大量资金保障。

李金早说，深入开展公民如厕教育，进一步提高广大游客和公民的文明水平。文明如厕与每个人息息相关。如厕教育要从娃娃抓起。一要抓宣传教育。各地要把旅行社、景点景区、宾馆饭店等旅游相关企业作为公民如厕教育的主战场，要通过行前教育、环境营造等方式，引导游客和公众养成良好的卫生习惯，构建健康文明的旅游方式和生活方式。二要抓监督约束。要探索采取多种方式监督约束各种不文明行为，提升游客的公德心和文明意识。三要抓公民示范。要通过网络评选、地方推荐等方式，表彰一批自觉践行文明如厕的先进典型，示范引领文明如厕行为。