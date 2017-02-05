重庆少女乘坐游乐设备被甩飞身亡 家属获赔87万

（联合早报网讯）2月3日14时左右，重庆丰都县朝华游乐场，一名少女在玩名为“遨游太空”的游乐项目时，被甩向高空后跌落身亡。据中国国家质量监督检验检疫总局通报，经初步调查，事故原因为安全带断裂，安全压杠未有效压紧。

华西都市报报道，事发后丰都县有关部门已与甘甜父母取得联系，协商赔偿事宜。双方已协商达成一致。坠亡女孩甘甜的父亲透露，已签署赔偿协议，由涉事游乐园赔偿87万余元。

根据《特种设备安全监察条例》规定，大型游乐设施属于特种设备，必须进行定期检查。在现场张贴的《游乐设施定期检验报告》上写着，最近一次检验时间为2016年12月12日，检验结果第5、25项不符合要求，经过整改，确认合格。检测合格不足两个月，意外就发生了。

报道称，该设备的使用单位是一名叫“张辉”的人，出具该报告的是重庆市特种设备检测研究院（下称“重庆特检院”）。在重庆特检院的官方网站上，输入该设备代码等信息，仅出现一条结果：设备类型游乐设施，单位所在丰都，报检时间为2013年11月4日7点45分。

至于报检时间为何与检验报告不符？记者联系上张辉，对方以“很忙”为由拒绝了采访；由于时间较晚，未能与重庆特检院取得联系。

4日，中国国家质量监督检验检疫总局发布《通告》，公布了初步调查结果，并通报了全国其他地区有同样设备的18个游乐场所。

《通告》称，2月3日，重庆市丰都县三合街道朝华公园发生一起大型游乐设施事故，造成一人死亡。事故设备名称为“遨游太空”。经现场初步勘查，该设备上乘客使用的安全带断裂，安全压杠未有效压紧，事故具体原因仍在调查中。

为保障旅游娱乐安全，特责令朝华公园暂停所有大型游乐设施的使用。而全国其他使用了该公司设备的游乐场所立即停止使用，由使用单位联系制造单位开展隐患排查，待事故原因查明并确认设备安全后，方可重新投入使用。