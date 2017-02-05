联想从三星挖来姜震任副总裁 寄望提振手机业务竞争力

（联合早报网讯）联想集团再现人事调整。2月4日，联想集团证实：原三星电子高层姜震加盟联想，出任联想副总裁，全面负责MBG（移动业务集团） 中国业务的产品策略及产品管理，包括产品组合、产品规划和运营。

澎湃新闻报道，随着姜震的加盟并承担移动业务集团中国业务产品管理的职责，联想副总裁常程的职位也做出调整。常程将专注于软硬件生态系统建设。常程和姜震都将向联想集团高级副总裁、MBG联席总裁乔健汇报。

2016年11月3日，联想集团宣布，联想集团人力资源负责人乔健接替陈旭东出任联想移动业务集团负责人。接下来的3个月时间，乔健一直对移动业务集团中国区进行调整，姜震则是乔健主政移动业务集团后引入的第一位高管。

联想引入姜震是希望姜震能把联想的产品规划好。“加入移动业务集团中国业务团队整整三个月的时间里，我更加深刻地了解到产品实力对手机业务的成功至关重要。”乔健在内部公开信中如此表示，”他在产品规划领域经验全面，既有全球视野，又有中国本地的实战经验。相信姜震对产品和市场的洞察力、创新精神和用户思维，都将帮助中国区产品竞争力更上一层楼。”

联想移动业务已经调整了两三年，尤其是2016年，在陈旭东的主持下，联想对机型进行了大幅压缩，重新梳理和定位。

乔建上任后，联想对外传出消息称只保留Moto 品牌，之前的互联网品牌ZUK也会归并到Moto旗下，Lenovo品牌以后不再推出新机。姜震加盟将会协助乔健对联想手机产品进行规划和管理。

姜震来自三星电子，先后任职于韩国总部通信研究所、产品研发部门、产品市场部门以及中国手机战略部门。在产品规划领域，姜震的丰富经验将帮助联想进行新产品规划。