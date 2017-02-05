蔡英文向北京喊话 正视台商经营问题、排除政治干扰

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天出席台商春节联欢会时说，从去年520上任后迄今，已有3次会面，今年开始，提振台湾经济列为今年最重要任务。对于两岸关系，蔡英文说，政府愿意抱持最大的善意，根据两岸关系的动态发展，和对岸进行诚恳的对话和磋商，体现良性互动、互利双赢的经贸合作关系。她向北京喊话，要正视解决台商经营上的各种问题及困难，并排除政治干扰，共同保障台商的合法权益，为两岸的善意互动，作出积极、正面的示范。

台湾联合报报道，蔡英文说，新的一年，“5+2”产业创新计划已经陆续启动，也完成了电业法的修法，为绿能产业发展建构了健全的市场环境。为支持产业创新，政府持续检讨改进法规的不足之处，其中科技基本法等法律修正，在国会已经进入审议的阶段。同时，在法规和国际接轨之后，也将能够吸引更多新的投资、新的人才，为台湾产业的转型升级，注入新的活水。

蔡英文说，政府持续进行各项重大改革，包括提升外籍移工的劳动权益，提高基本工资，落实劳工周休二日，同时，也积极地推动年金制度的改革，希望在今年春天，能将相关法案送交国会审议。

蔡英文表示，520迄今，台湾总体经济虽然逐渐回温，但力道仍不足，因此，政府已把提振台湾经济列为今年最重要的任务。未来，政府将全面提升执行力，加速推动经济结构转型，同时会采取积极性财政政策，全面扩大基础建设投资，包括地方建设，以及下一个世代所需要的基础建设。

蔡英文说，今年国际经济形势，正在酝酿着变局，面对各种不确定因素，台湾更需要强化应变能力，拓展多元的对外经贸关系。亚洲各国经济高度依赖对外贸易，未来20年，亚洲也将成为全球最重要的市场，台湾在亚洲必须扮演建设性角色。政府会积极地推动新南向政策，强化与东协、南亚和纽澳等国家的合作，也要展现更灵活、多元的对外贸易政策，持续跟主要贸易国家和区域，包括美国、日本和欧盟加强双边对话跟协商，深化互利共赢的经济合作关系，促进台湾经济及产业连结全球市场，确保总体的利益。

她也说，要邀请各位台商，共同参与台湾经济转型升级的世纪工程。无论是加入台湾的扩大投资方案，或者，配合新南向政策，前进海外深耕布局，期待跟大家一起努力，群策群力，克服困难和瓶颈，为台湾经济发展打开全新的局面，“各位的参与，不只能对台湾有所贡献，也能掌握全新商机。台湾是各位永远的故乡，以台湾作为再出发的全新起点，现在就是最好的时间点。”

蔡英文表示，理解台商最关心两岸关系的发展，而两岸经贸关系发展已经超过30年，也深刻影响两岸人民的生活，面对国际的新局，以及两岸日益紧密的经贸关系，双方无论是在两岸经贸或者区域发展的场域，都存在共同的利益，以及互利合作的空间，“以新的思维及做法，共同擘划两岸互动新模式，才能回应两岸人民及区域内所有成员，对和平发展的共同期待。”

蔡英文称，她与执政团队一直关注台商在中国大陆的发展及各项权益的保障，未来将请陆委会、经济部、海基会和相关专家们进行更深入的研究规划，加强保障台商投资权益，并积极协助台商转型升级乃至回台投资。