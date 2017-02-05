大陆有压力？台企联会长缺席台商联欢会

（联合早报网讯）台湾海基会5日举行台商春节联谊活动，多位指标性地区会长并未出席，而台企联总会长王屏生也早在一个月前就表示另有行程安排，因此无法出席；台企联荣誉会长张汉文原本预计出席，今天也缺席联谊活动。台湾媒体指出，由于过去台商联谊活动，鲜少有现任会长不能出席，因此王屏生的缺席，也引发各界揣测。

台湾联合报报道称，海基会董事长田弘茂表示，现场有500位台商与企业人士与会，人数不比往年少，至于有些台商会长或现任会长有不同原因没法出席，也有若干位重要地方台商，是刚好安排其他行程才无法到场。田弘茂说，有些人事先已联系海基会，解释为何不能出席的个人原因，“不要完全解释是政治作用，也有个人因素”。

至于是否有来自大陆方面的压力？田弘茂则未正面回应，仅说“留给媒体朋友，自己有想像空间”。

有媒体问及台商对两岸情势的担忧，田弘茂说，两岸情势的状况“不是新议题”，但他个人对两岸关系的改善，仍“存在相对的乐观态度”，各界的关心他都有注意到，一定会在这种情况下提供必要协助。

日前田弘茂曾向大陆递出橄榄枝，盼与大陆海协会会长碰面，对于此事是否有新进度，田弘茂也没有正面答覆，只说相关同仁处理细节，之后应会有具体说明。也有媒体询问，有些人质疑两会陷入急冻，根本无作用，田则说：“有作用啦，一定有作用的！”

据海基会统计，今年台商春节联谊活动回台与会台商约有200多人，虽不比往年人数少，但北京、上海、广洲等重要台商协会的会长都没有出席，仅派代表与会。有官员私下表示，可以理解台商们有台商的压力。