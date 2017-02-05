董明珠：买回的技术都落后 中国人缺信心

（联合早报网讯）一向快人快语的格力董事长兼总裁董明珠近日再度开炮，在对员工的新年寄语中称，“买买买，买回来的技术都是落后的，还会把我们的创新能力买没了”，并表示“中国人什么都不缺，就缺信心！”。

据观察者网报道，这份寄语以《我们的梦想》为题，开篇董明珠就以三个排比句鼓励员工要有梦想，接着展示格力的“野心”，既要做家用空调老大，“还要做世界商用空调的老大”。此外，在对技术的要求上，董明珠展现了一贯不服输态度，“别人能制造，我们为什么不能?”

今年春节前，爆出疑似格力员工在二手平台“贱卖”格力手机的行为，有消息人士透露，董明珠在格力内部发声称“要让这么做的员工再花高价把手机买回来”。

春节前，格力一方面宣布要给员工每人涨1000工资，另一方面则是给每人免费发放了一台格力手机二代。目前格力二代尚未在市面上公开发行，但二手平台上售价仅为1700+的手机与格力官方定价3599元差距颇大，董明珠“大发雷霆”。

消息人士透露，格力内部对“贱卖”手机一事格外看重。目前虽未有员工证实此事，过按照之前格力内部的要求，该消息也并非空穴来风，目前在闲鱼上在珠海发货的格力手机二代大部分已经下架，从目前来看也是受到了格力内部调查的影响。

此外，也有消息称是卖家手机为格力结账所得，有卖家向《中国经营报》表示，自己并非格力员工，其所在公司是格力的客户，“是格力强迫他的顾客买的”。

其他大部分声称有大量现货的卖家则称，格力手机是格力相关方压货或者抵账而来。有卖家告诉记者，格力员工通常不会有这么多现货，一般只有一台。

尽管目前格力已经在市场上做了两年手机，但是连锁渠道里还看不到格力手机的影子。不过格力自己却“甚有信心”，格力电器市场部部长陈自立表示，格力2017年会继续做手机。