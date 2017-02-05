陆客人数减 张小月吁陆“勿限缩人民交流”

（联合早报网讯）台湾陆委会主委张小月今天呼吁中国大陆不要限缩陆客人数，让两岸人民多互动、沟通，彼此交流能增进友情，也可避免误会。

据联合新闻网报道，台行政院大陆委员会主任委员张小月今天上午出席海峡交流基金会举办的“2017大陆台商春节联谊活动”，并在接受媒体访问时，针对相关问题作上述表示。

中华民国旅行公会全联会日前公布资料统计，2日陆客团加上自由行送件总数966人，创下历史新低。对此，张小月表示，希望中国大陆不要限缩陆客人数，毕竟两岸人民多互动沟通往来交流也能增进友情、避免误会。

她也提到，除了陆委会之外，交通部观光局等行政团队也会继续努力增加更多陆客自由行机会、精进深化旅游品质、扩大客源，并争取来自其他地方的旅客。

此外，港媒日前报道，有大陆智库人士透露，中共在去年的对台会议中提出研究推出赋予台湾民众“国民待遇”政策措施的要求。

张小月说，如果这些待遇对在大陆从商、工作、生活的台湾民众有帮助且不具歧视、符合台湾法律规定、国家尊严，都乐观其成，也希望台湾民众在大陆能获得好的对待。

而针对今年两岸是否能破冰，张小月则表示，希望台湾与大陆双方都能有新思维、创意，来想想新的互动模式，这也符合两岸民众期待。