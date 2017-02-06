广西一退休法官在住所被刺身亡

（联合早报网讯）昨天下午，记者从广西壮族自治区陆川县人民法院获悉，

1月26日13时许，陆川县法院退休法官傅明生在其住所一楼遭龙建才持刀杀害。群众报警后，傅明生被紧急送往沙坡卫生院，经抢救无效死亡。龙建才被公安民警当场抓获，该案正在进一步调查中。

据中国法院网报道，行凶歹徒龙建才是傅明生审理的一起离婚纠纷案件的被告。今年67岁的龙建才1989年年初在云南帮工谈生意时，结识了妻子陈某，并于当年6月26日结婚。两人婚后感情一般，并生育有两个男孩。1991年3月两人回到陆川县沙陂镇老家生活后经常为一些小事争吵，龙建才甚至对妻子大打出手，实施家庭暴力。

1994年7月14日，妻子陈某起诉至法院要求离婚。

1994年9月9日，陆川县法院沙坡镇人民法庭开庭调解此案。因调解不成，1994年12月26日，经公开开庭审理此案后，依法判决两人离婚。期间，因被告龙建才干扰法庭审判，强行拖拉、恶语侮辱妻子，最后法院依法将被告龙建才予以拘留。

龙建才不服一审判决，上诉至原玉林地区中级人民法院。经二审法院审理后驳回上诉，维持原判。

目前，犯罪嫌疑人龙建才因涉嫌故意杀人罪被陆川警方提请逮捕。广西壮族自治区高级人民法院、玉林市中级人民法院以及陆川县法院三级法院领导高度重视，要求各级法院要高度重视法院安保工作，加强防范，保护法官的人身安全，并通过不同方式对这一暴力杀害法官的行为予以强烈谴责，强烈要求对杀害法官的犯罪嫌疑人进行严惩，并对受害法官的家属送上了慰问金，表示深切哀悼和诚挚的慰问。