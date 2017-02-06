孔明灯卷入发动机致一航班延误

（联合早报网讯）近日有民航人士爆出，南苑机场一飞机发动机吸入孔明灯，其上传图片显示，飞机发动机上挂着一只疑似破损的孔明灯。昨日，中国联合航空有限公司官方微博证实此事，称孔明灯被吸入左发动机，致航班延误，所幸未造成飞机损伤，中联航临时调换飞机，确保了旅客顺利成行。

据新京报报道，2月4日22时30分左右，新浪微博企业用户“民航机务论坛”发布了一则图文消息称，南苑机场一架飞机遭遇孔明灯，图片显示，一架飞机的发动机叶片上挂有一只破损的孔明灯。

该微博被多位民航专业人员转发，民航自媒体FATIII转发并评论：“这是要出大事的节奏啊，机场区域的净空限制必须严格执行。”

昨日上午，南苑机场方面证实确有此事，机场方面表示，一航班机组发现疑似孔明灯，导致该航班延误。

中国联合航空有限公司官方微博发布消息表示，2月4日晚，KN5837南苑-南阳航班在滑行道滑行时，机组发现疑似孔明灯，迅即向塔台报告停止滑行并及时关闭发动机。因发动机自然吸力，孔明灯被吸入左发。由于机组正确采取措施，处置果断及时，所幸未造成飞机损伤。但当晚该航班被迫延误，中联航已临时调换飞机，确保旅客顺利成行。

临近正月十五，部分地区有放孔明灯的传统习惯。南苑机场呼吁，不要在机场净空区附近放飞孔明灯、无人机等物体。

记者了解到，为提醒周边居民，昨日，首都机场净空区覆盖街道开展了禁止燃放孔明灯的宣传。