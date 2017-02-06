中国大陆与台湾军舰撞名“西宁舰”

（联合早报网讯）中国解放军在农历春节前夕为一艘七千吨级的052D型导弹驱逐舰举行入列命名仪式，这艘新型军舰命名为“西宁”，与台湾海军现役的拉法叶级军舰“西宁”舰同名。

据自由时报援引大陆军媒的报道称，解放军西宁军舰舷号117，是中国大陆自行研产的新型导弹驱逐舰，舰上配备多种新式武器，具有良好的匿踪性能，目前已编入大陆海军北海舰队。

台湾军方官员表示，新舰“西宁”舰是解放军第二代的西宁舰，第一代以“西宁”为名军舰，舷号为108，是大陆第一代国产的导弹驱逐舰，于一九八○年起服役、二○一三年除役；舷号117的西宁舰为第二代，吨位达到七千吨，配备改良型的“中华神盾”相列雷达系统，为解放军最新型的主力军舰。

官员说，大陆新一代西宁舰虽然是编在北海舰队，但按照近年演训模式来看，北海、东海及南海舰队的主力军舰，都要进行跨海区及远海作战训练任务，也就是说，即便是北海舰队的舰只，也有可能会经台湾海峡南下到南海，或是到西太平洋出任务，再绕台航行演训。

拉法叶级军舰在台服役已有20多年的历史，台湾的西宁军舰，舷号为1203，隶属于海军一二四舰队，母港基地在左营，“两岸西宁军舰未来在海上遭遇的可能性，是无法排除的”。

对于两岸军舰撞名，台军方官员昨晚指出，两岸军舰以同一名称命名的情形，的确会造成困扰，台湾是依据军舰船舶命名规则对各型军舰加以命名，一般而言，一级舰（主战军舰）是用地方名称或是历史名将名字来命名，巡逻舰则是用山岳的名称来命名，三级舰则是用江河的名称来命名。