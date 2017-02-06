福建省所有门牌将加二维码 扫码可查具体地址信息

（联合早报网讯）中国福建省政府办公厅日前印发《关于实施标准地址二维码管理工作的意见》，明确将全面实行标准地址二维码管理制度，小到门牌楼栋，大到道路街巷，都将加入二维码信息。

据中青在线报道，此举一方面是为了全面提升地名地址服务管理水平，另一方面也是为了强化实有房屋、实有人口管理。

实行标准地址二维码管理之后，全省各地的标准地址都会有唯一性编号，并会对应生成地址二维码，在实体门牌中通过地址二维码图案体现。各地老式门牌升级为二维码门牌后，可实现移动智能终端的自动识读、接入应用。

据了解，福建全省现有建筑实体的大中小门牌、梯位牌将统一更换为二维码门牌，新增建筑实体所有门牌（包括大中小门牌、梯位牌、室牌）也将统一安装二维码门牌。地址二维码包含地址编号信息，不同用户依授权应用不同平台获取关联信息，开展关联应用。

据介绍，今后，地址二维码将陆续实现名片化、门户化应用，地址信息可收藏、可分发、可关注、可应用，二维码信息将用于目标地址、目标房屋的信息查询、通知通报、地点导航、物业服务、房屋管理、费用缴交、快递送餐、报警急救、出租出售等民生服务。

目前，公安、民政部门成立的联合工作组正开展二维码门牌换发工作，并同步实行地址标注。