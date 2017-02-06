李敖患恶性脑瘤余生仅3年 要完成大全集

（联合早报网讯）81岁的台湾作家李敖罹患恶性脑瘤，上周起接受电疗并配合标靶药物治疗。昨天他受访指出，医师说他只剩3年可活，现在他最大目标就是在3年内出齐“李敖大全集”85册，“我的人生要收尾了，得加紧进行，否则再过几年，体力会更坏。”

据台湾联合报报道，李敖2003年曾患摄护腺癌，治疗后抗癌成功。前年底因感冒导致肺炎，一度危急，最后化险为夷。去年他发现左腿行动不便，原以为是肌力减弱，就医后发现是脑部长了恶性肿瘤，影响指挥神经的功能，才导致左腿无力。

李敖说，“我是怪人生怪病”，医师称这病很罕见，过去只有年轻人有病例。由于他已高龄，脑部手术又很危险，开刀若开坏，会破坏他这国宝，最后决定先不开刀，靠28次电疗，配合28粒标靶药物治疗，疗程要进行到3月初。

生了病，李敖稍稍收敛每天工作16小时的习惯，改成每天工作15小时。他说，他有工作狂，不能休息，该写的东西一定要写完。85册的李敖大全集内容几乎已完成，60岁时已出版40册，其他42册因校对、印刷、经费问题迟未动工，另有3册撰写中，等于要在3年内出满45册。

三本新书集中探讨中国文化与近代史，一本探讨中国人思考问题的模式，为何会有过年、中医等，要把中国人的思考毛病揪出来。一本探讨近代中国为何能变强国，一本要重新定位中文，他要告诉大家什么是好的中文，火星文很烂。

李敖说，这套大全集将是人类末代最厚的纸本书，毕竟连大英百科全书都在十年前不出纸本书。