中国1月服务业PMI轻微放缓至53.1

（联合早报网讯）相较中国1月官方和财新制造业PMI的双双回落，当月服务业PMI则呈现出一升一降态势。财新1月中国服务业PMI录得53.1，仅略低于去年12月创下的17个月最高纪录53.4，显示服务业活动有进一步实质扩张，经营活动与新业务皆稳健增长。

据路透社报道，财新/Markit周一联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)轻微放缓至53.1，并超过2016年全年平均值52.2；当月综合PMI则降至52.2。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生指出，1月服务业PMI和新业务指数环比均有轻微回落，但都在景气上方保持扩张态势，收费价格指数和投入价格指数也以更快的速度增长；不过，当月综合PMI环比下降1.3个点，低于去年四季度的平均水平。

“1月份制造业和服务业PMI均处于扩张区间，显示经济仍在复苏，但扩张速度放缓。同时随着价格的上涨，通胀压力也在上升，”他评价称，“随着制造业的补库存意愿下降，中国经济不可能保持去年四季度那样的扩张步伐，可能会在今年一季度后减速。”

Markit提供的新闻稿并显示，1月服务业用工加速扩张，创下2015年5月以来最强劲扩张率；用工增长，反映企业对未来一年的经营前景信心增强，业界乐观度为18个月以来最高。