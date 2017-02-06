中国最高法驳回念斌国家赔偿申诉

（联合早报网讯）跌宕两年之后，念斌国家赔偿数额终回原点。记者获悉，中国最高人民法院赔偿委员会近日作出决定，驳回念斌的申诉，认为福建省高级人民法院此前119万元国家赔偿决定并无不当。念斌申请已久的伤残赔偿金、医疗费等未获支持。

据中青在线报道，念斌的姐姐念建兰说，为了让念斌尽快回归正常生活，申诉期间的重要诉求是摘掉其“犯罪嫌疑人”身份，并且获得合理的伤残赔偿及其他补偿，但二者均未如愿。

2006年7月，福建平潭澳前村发生中毒事件，念斌此后8年4次被判死刑，3次因证据不足发回重审。2014年8月，福建高院终审宣告念斌无罪。这一度被认为是“疑罪从无”的典型案例。在近年备受关注的冤案平反者中，念斌是唯一此后又向最高法申诉的。

念建兰告诉中国青年报·中青在线记者，从死亡线上挣脱的念斌，至今挣扎在贫困线上。她称，念家因伸冤曾借了上百万元债务，如今难以偿还。念斌老家被砸、在外租房，本人因养病还无法正常工作。国家赔偿几乎成为念家还债及继续生存的唯一希望。

2015年，福建省两级法院均决定赔偿念斌119万元。念斌不服，随后向最高法申诉、索赔540万元，并于2016年2月获立案。

“119万元赔偿确实难以解决实际困难。”念建兰说，两级法院仅支持了64万元人身自由损害赔偿金、55万元精神损害抚慰金，没有支持伤残赔偿、医疗费等赔偿项目，尚不够偿还债务，更不用说治疗伤残、恢复正常生活所面临的经济压力。

在念建兰看来，此番申诉的540万元索赔并非“漫天要价”。它包括伤残赔偿金、被扶养人生活费104.758万元，医疗费、后续治疗费、误工费100万元，最后一部分是“协商其他赔偿事项”，如为伸冤的借款及损失、孩子及申诉人的生活、专家论证费用等等，至少340万元。

事实上，赔偿不是念斌唯一的诉求，“摘帽”同样让念家重视。公开报道显示，念斌被判无罪9天后，福建公安再次将他列入“犯罪嫌疑人”，其出入境随之受到限制。律师认为，念斌已被宣告无罪，在无新证据的情况下，警方不能再把他列为犯罪嫌疑人。这也被念家视为阻碍念斌回归正常生活的最大障碍。

此后，念斌提起行政诉讼，请求判令福州市出入境管理部门限期为其办理出入境手续，福州市两级法院均予以驳回。有趣的是，念斌如今依然是犯罪嫌疑人，但两年半来未被采取强制措施。