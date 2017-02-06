李敖患脑瘤 陈文茜：他是个Fighter

（联合早报网讯）台湾作家李敖罹患脑瘤，甚至自爆只剩3年可活，但事后经纪人郑乃嘉澄清，这是良性肿瘤而非恶性。李敖好友、知名媒体人陈文茜接受台湾《联合报》访问时说，身为李敖的好友，不是专业医师，实在不适合多谈李敖病情；但她也说，据她了解，李敖罹患的是良性脑瘤，之所被外界误会为恶性，应是因脑瘤位置不适合开刀，只能用一般治疗恶性肿瘤的标靶治疗方式来控制脑瘤大小与病情，以致造成误会。

报道指，陈文茜说，虽然李敖罹患的是良性肿瘤，但若逐渐长大、压迫神经，除了影响他走路功能外，可能会影响吞咽与呼吸功能；尤其李年事已高，若走路跌倒、吞咽时呛到，都很可能延伸成肺炎。她说，最近因发现肿瘤长大，医师才会用更积极的治疗方式，想要控制住肿瘤大小，“医生是说，希望这样治疗下去，可以控制病情两到三年左右，至于后续如何，当然要看状况。”

她也透露，近几年李敖能公开出来与大家好好谈话机会不多，因此她在2015年6月初一场中天青年论坛邀请李敖与她对谈。当时，李敖就已发现脑部长了肿瘤，因脑瘤位置压迫神经，让他走路较为不便，当下是她去牵着李敖上台的。

自从发现肿瘤后，李敖就持续治疗。陈文茜说，“我想对他的人生来说是很 shock的”，毕竟脑瘤跟癌症是不同的，脑瘤可能因为压迫神经等情况，会有各种无法预期的病况发生。

陈文茜也说，李敖面对疾病方式很正向，“他对抗的方式就是一个人写作，他是个Fighter，有战斗性格，我非常佩服！”她说，李敖在发现肿瘤后，即便影响走路，每天到书房写作；而每周三，她的助理也会去陪李散步、走走路。只是近期因为要去做治疗，无法每天到书房，但只要有时间李敖就会持续写。

对于不少媒体报道李敖病情，并拿李敖过去的争议做报道，陈文茜说，这没有什么关系，但李曾在戒严时期帮助很多人、努力争取言论自由，与时代对抗，“他的侠义，或许大家现在都忘了，但我都记得”，她恳切希望外界不要用嘲讽、严厉的态度去讨论这件事情。