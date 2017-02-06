政改不提831？ 曾俊华：关键环节不可能回避

（联合早报网讯）香港特首参选人曾俊华今天公布政纲，提出会以最大决心及勇气重启政改，但未提到人大“831”框架，他下午举行记者会答问时重申，831框架是关键环节，不可能回避，但相信在好环境作适当讨论，会达到共识。

香港明报网报道，曾俊华在记者会上被问到政改方面为何只字不提“831”框架，他没有正面回答，只说政改是港人一大期望，希望可以达到普选，但2014年推行过却不成功，故创造一个较和谐环境，相信很多方面可以就着沟通做得更好。他表示，会与整个政治光谱沟通，得出共识，并将共识如实向中央反映，相信中央会有准确判断，当各方面配合得到，就会尽快进行政改五部曲。

他还说，831是主要关键环节，不可能回避，与社会作各方面沟通须包括831内容，但相信多些时间争取到适当、大家都可以接受的内容。他其后回答跟进问题时再次表示，831是由人大常委设立，香港不能任意更改。

被问到政纲不提831，是否希望争取民主派支持，曾俊华表示，他希望得到整个政治光谱的选委支持，若只得某部分选委支持，“这不是得到香港人的支持”。

曾俊华说，就23条立法是宪制责任，对香港回归20年仍未做到感到可惜，2003年曾推行但不成功，认为在内容及程序上可以做好些。他建议以白纸草案作公开谘询，并找有公信力的法律界人士研究内容，市民也可以参与，在非常透明下进行，相信可找到大家认同的方案，强调立法需要在有信任及对话的环境进行。

曾俊华表示，希望政改和23条立法的两方面工作同一时间起步，因时间相当紧迫，期望工作尽快在2020年完成。