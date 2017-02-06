董明珠获《福布斯》2017中国最杰出商界女性排行榜第一

（联合早报网讯）福布斯中国（Forbes China）今天（6日）发布“2017中国最杰出商界女性排行榜”，100位主要管理业务在中国内地的商界女性入选该榜单，格力电器董事长董明珠夺得榜首，华为董事长孙亚芳与蚂蚁金服董事长彭蕾分列二、三位。

福布斯以女性管理者所执掌的公司营业规模、营运质量和管理的人数以及外界影响力等为衡量指标，采取量化的方式对这100位商界女性进行排名。该榜单不仅仅关注其所在企业的经营数值，更关注的是女性高管在企业中所扮演的管理角色以及对企业成长所产生的实际控制力和影响力。

据中新网报道，该榜单的一大关注点是格力电器董事长董明珠成为榜首。福布斯认为，作为曝光率最高的中国女性企业家，董明珠习惯抓住一切机会为格力代言；华为公司董事长孙亚芳则位居第二。

该份榜单提出，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服近年在互联网金融领域持续突破，担任蚂蚁金服董事长的彭蕾排名第三。与此同时，榜单上来自阿里巴巴的女高管人数最多，为3人，其他两人为吴敏芝与童文红。

值得注意的是，科技领域商界女性也崭露头角。携程的孙洁接任梁建章，成为这家中国在线旅游巨头的新任CEO，在榜单上排名第15位。此前，她就在这家公司担任联席总裁等要职。滴滴出行总裁柳青也在滴滴合并优步的中国业务后，排名第45位。