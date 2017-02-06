广西调查“男子考察期间获官员煮穿山甲接待”

（联合早报网讯）今天（6日）早上开始，一条中国官员请吃穿山甲的微博被大量网友转发，引发广泛关注。广西壮族自治区委宣传部下午回应此事称，正在核实，会向社会发布进展。此事也已引起国家林业局关注。

根据网络流传的微博截图，一名为Ah_cal的网友在2015年7月15日晒称“（广西）李局长黄书记请我们在办公室煮穿山甲吃，第一次吃，口感味道很好，已经深深爱上这野味了”。《法制晚报》报道，男子不但晒出了在广西受到官员招待、媒体报道，还有在长春受到省委书记、省长等的接待。

该男子被网友戏称为“穿山甲公子”。今天下午，在受到大量质疑之后，该男子已将微博删除，仅留下一句“散了”，过一会儿后，删得只剩一个句号。

有媒体发现，2015年7月15日A17版和该网友所发照片一致。报道内容为企业家考察团抵达广西南宁市，展开“投资广西走向东盟——2015香港企业广西行”考察活动。

今天上午，南宁市委宣传部工作人员在电话中向《法制晚报》记者表示，已关注到此事，并表示这是2015年的事，真假需要进一步核实。记者随后致电广西壮族自治区宣传部，工作人员声称“已关注到此事，正在核实，查明真相后会通过其他的方式进行澄清。”

穿山甲在中国属于国家二级保护野生动物。中国国家林业局保护司动物处值班工作人员也已经关注到网络反映的这一热点问题，希望网友有更进一步的详细信息进行反馈。