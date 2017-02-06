网媒：芮成钢因“受贿行贿”一审被判有期徒刑六年

（联合早报网讯）中国网络媒体报道，原中央电视台著名节目主持人芮成钢已经被吉林省蛟河市人民法院一审判处有期徒刑六年。

《直面》传媒公布的一份吉林省蛟河市人民法院执行通知书显示，芮成钢罪名为“受贿行贿”，刑期为六年，起刑日期为2015年5月18日，刑满日期2020年12月11日。

不过，上述消息还无法获得官方证实，《联合早报》记者今天拨通蛟河市人民法院新闻发言人的电话后，对方表示“不了解情况”。

搜狐网、中财网等媒体今天都报道了芮成钢被判刑的消息。搜狐网说，根据该案判决书的编号，可以推断出芮成钢案应是2016年6月判决。而蛟河市人民法院刑事审判庭庭长孙兆强则表示，已看到网传图片，“也有人问，我们查一下核实一下再说”。

2016年4月，《中国经营报》曾引述吉林省法院系统某核心人士透露，包括芮成钢在内的央视系列案件将进入吉林法院审理程序，涉及央视的共有34件案子已移交过来29件，不日将进入到审理程序。

今年40岁的芮成钢曾主持央视财经频道节目《全球资讯榜》、英语国际频道节目《财经中国》、《中国投资指南》等栏目，获得过中国播音主持“金话筒奖”，2005年被美国耶鲁大学授予“耶鲁大学世界学者”称号。芮成钢采访过许多各国政要，其个人微博曾拥有1100万粉丝，他的一些言论时常引发舆论热议。

2014年7月11日，芮成钢被吉林检方带走调查。芮成钢被捕后，与他有关的各类传言不断。有报道说，芮成钢与央视财经频道原总监郭振玺、原制片人田立武等人涉嫌受贿案有关。也有传言说，芮成钢卷入中共中央原办公厅主任令计划案件，并与令计划妻子谷丽萍有染。甚至还有消息称，芮成钢涉嫌出卖国家机密，可能被判死刑等等。

对于坊间说法，分析人士指出，如果芮成钢是因为“受贿行贿”而被判六年徒刑，表明此前有关他的一些传言未必是真，比如出卖国家机密等等。这个情况可能是因为芮成钢2014年7月被带走调查的时候，正值外界盛传令计划即将落马之际，难免有一些传言将芮成钢与令计划家族联系起来。（于泽远北京报道）