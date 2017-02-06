中国最高检：马建以涉嫌受贿罪立案侦查

（联合早报网讯）中国最高人民检察院官方网站今天（6日）发布消息说，最高检经审查决定，依法对国家安全部原副部长马建以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

2015年1月16日，马建因“涉嫌严重违纪违法”被中纪委调查。他也是2012年11月中共十八大后，国安系统首名落马的在职副部级高官。

到2016年12月30日，中纪委官网发布对马建的调查通报，宣布开除马建的中共党籍和公职身份，并将其移交司法机关处理。

通报指出马建犯有五条“罪状”：严重违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查，转移、藏匿涉案财物；违反组织纪律，不按规定报告个人房产等有关事项，违规为家属办理出境证件；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取巨额利益；违反工作纪律，滥用权力干预执法司法活动；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

官方的通报没有为马建所犯罪状提供细节。而在中国媒体上，2015年3月，腾讯财经《棱镜》栏目曾披露，北京政泉控股实际控制人郭文贵动用马建的权力，监听北京市原副市长刘志华的电话，然后在宾馆偷拍到刘志华的淫乱视频，刘志华因此被调查。郭文贵由此在北京建成了其标志性产业“盘古大观”，盘古大观后来成为他款待各路政商人士，构建其政商圈子“盘古会”的核心地带。

郭文贵目前仍在中国境外滞留。

另据财新网2015年报道，马建在北京拥有多达六套别墅，有六名情妇和两个私生子。其中，有两名情妇也是安全系统官员。马建倒台后，他的弟弟马龙和前任秘书等人也被调查。马龙曾是一家金融投资机构的副总。（于泽远北京报道）