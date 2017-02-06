习近平：拓展社会智库参与决策服务的有效途径

（联合早报网讯）中共中央总书记、中央全面深化改革领导小组组长习近平今天（6日）上午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十二次会议。他在讲话中重点提及，要拓展社会智库参与决策服务的有效途径、推进公共信息资源开放、实施外国人永久居留证件便利化改革，以及深化中央主要新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革。

中国官媒新华社报道，会议指出，规范和引导社会智库健康发展，对发挥民间智力、为党和政府决策服务具有重要意义。要坚持用党的理论和路线方针政策引领社会智库建设，坚持把社会责任放在首位，紧紧围绕党和政府决策的重大课题开展咨询研究。要优化发展环境，拓展社会智库参与决策服务的有效途径，完善社会智库人才政策。要完善管理体制，建立重大事项报告制度和信息公开制度。

会议强调，建设国家科技决策咨询制度，要把立足点放在支撑国家发展全局、服务党中央重大科技决策需求上，着力做好机制设计。国家科技决策咨询委员会既要对科技创新发展面临的重点难点问题及时提出意见和建议，又要瞄准世界科技前沿，从全球科技创新视角为国家经济社会发展、保障和改善民生、国防建设等方面重大科技决策提供咨询建议。要健全国家科技预测机制，完善国家科技创新调查制度。

会议指出，推进公共信息资源开放，要加强规划布局，进一步强化信息资源深度整合，进一步促进信息惠民，进一步发挥数据大国、大市场优势，促进信息资源规模化创新应用，着力推进重点领域公共信息资源开放，释放经济价值和社会效应。要坚持全面部署和试点带动相结合，依法有序推进改革。

会议强调，按流域设置环境监管和行政执法机构，要遵循生态系统整体性系统性及其内在规律，将流域作为管理单元，统筹上下游左右岸，理顺权责，优化流域环境监管和行政执法职能配置，实现流域环境保护统一规划、统一标准、统一环评、统一监测、统一执法，提高环境保护整体成效。

会议指出，实施外国人永久居留证件便利化改革，要围绕服务国家人才发展战略，回应社会关切，在优化证件设计、改造信息系统等方面推进改革，着力解决外国人永久居留证可识验和便利化问题，推动永久居留外国人在华资格待遇落实。

会议强调，要深化中央主要新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革，统筹配置编制资源，开展人员编制总量管理试点，深化人事薪酬制度改革，完善考核评价和退出机制。

会议也审议通过了上述领域在内的15份文件。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革领导小组副组长李克强、刘云山、张高丽出席会议。