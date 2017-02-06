港媒：张德江深圳传话 林郑是中央唯一支持特首人选

香港特首选举提名期将于下周二开始，明报新闻网j今天引述消息人士披露，主管港澳事务的中共政治局常委、中国全国人大常委会委员长张德江在深圳会见建制阵营人士时明言，中央已决定，唯一支持的选特首参选人是林郑月娥。

该消息人士指出，张德江与政治局委员、统战部长孙春兰近日在深圳分别会见建制阵营人士。有与会者透露，张德江先听取各人的意见，并在回应时表态指林郑是中央唯一支持的人选。

张德江也赞扬林郑在爱国爱港态度清晰，指她在政府工作多年、执行力强等。

但张德江也指出，特首选举不是中央“钦点”，否则根本毋须选举。

网媒“香港01”今晚也引述消息证实，张德江昨天在深圳会见香港六大商会代表、社团领导及建制派选委。他席间提到林郑是中央唯一支持人选，并赞她加入政府工作36年，处理过许多复杂重大的政治问题，立场坚定、有决心、有抱负、执行力强，并具备“驾驭复杂形势的能力”。

针对张德江在特首选举提名期展开前一星期南下放话，有建制派人士指这颇为突然；原估计中央官员临近投票日才会南下“箍票”（拉票），但此次出动两名政治局委员拉票，反映中央对特首形势高度关注。

建制阵营也分析，张德江此时南下深圳，反映林郑欲以700票提名强势“入闸”仍未达标；他此次一锤定音可营造“西瓜靠大边”（投靠势力大的一方）效果，让其他建制派尽快归队。

另有左派人士指，张德江在提名期前表明中央立场，旨于希望让建制派不提名曾俊华，导致曾俊华取得的提名票中以民主派占多数；这将让曾俊华成为民主派代表，即使最后爆冷当选，中央最坏的打算是不予任命。

据报道，张德江是在初七（3日）抵达深圳，住了三晚，今天3点乘机返京。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅