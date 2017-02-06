亚投行邀请加入 港期望上半年完成申请工作

（联合早报网讯）一直希望加入亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）的香港，短期内有望梦想成真。香港财经事务及库务局局长陈家强今天（6日）透露，香港已收到亚投行的加入邀请，期望今年上半年可以完成申请工作。

陈家强今天出席立法会财经事务委员会会议时指出，亚投行是重要的国际平台，香港作为国际金融中心，参与亚投行可以发挥影响力。港府正争取将亚投行的财资管理中心落户香港。

陈家强承认，要达到上述目标面临不少挑战，但香港拥有金融服务和理财的优势，因此他仍有信心。

有立法会议员在会上关注近来香港的人民币资金池不断缩小，担心这会影响香港在亚投行扮演的角色。陈家强回应时称，亚投行不少融资都会以美元等其他货币为主，相信影响不大。

去年11月，亚投行行长金立群在香港出席一个研讨会时表示，香港申请加入亚投行的进展顺利，“预计香港将与其他申请者于未来数月内正式成为亚投行的一员”。他当时指出，作为世界级的金融中心，香港拥有稳健的商业基建和成熟且活跃的资本市场，“亚投行在发债时，必定考虑利用香港在这方面的专长”。

另一方面，出席同一场会议的香港金融管理局总裁陈德霖表示，香港面临的金融风险正在增加，因此提醒港人要小心应对。

陈德霖解释，美国新总统特朗普上任后，开始落实选举承诺，包括贸易保护主义、退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），这些措施对全球贸易的影响很大。

他说︰“影响香港宏观经济与金融环境的不确定性正在增大，同时风险也正在上升。美元的利率正常化时，香港的利率会随之调整。如果美元转强也会令香港的金融情况收紧，我想提醒市民要做好准备，去应付未来资金流向可能会逆转，以及利息波动可能会带来的风险。”

但陈德霖也强调，资金从香港流出的过程会比较缓慢，有信心资金最终都会回流香港市场。（戴庆成香港报道）