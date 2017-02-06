为台积电接班铺路？ 张忠谋钦点魏哲家掌半导体协会　

（联合早报网讯）台积电董事长张忠谋日前在夏威夷家中跌伤后，引发外界关切接班问题。根据媒体报导，台湾半导体产业协会3月底将改选理监事。中时电子报报道，台积电内部证实，张忠谋直接钦点现任台积电共同执行长魏哲家角逐下届理事长一职，此举是否意味为将来接班铺路，格外引人联想。

张忠谋是台湾半导体产业协会荣誉理事长，《经济日报》的消息称，由于张忠谋在全球半导体产业地位崇高，近年来历任理事长人选几乎都须经过他同意。消息来源指出，张忠谋已钦点魏哲家出任下届理事长，这也是经历七年时间后，台积电再次指派核心决策人士出任理事长。

回顾台积电的接班历史，张忠谋曾在2005年卸下执行长一职，交棒蔡力行，后来历经裁员风波后，2009年回锅兼任总执行长。只不过台积电家大业大，而且张忠谋年逾80，因此2012年任命营运资深副总刘德音、业务开发资深副总魏哲家担任共同执行长，再次启动接班计画。

外界预期，目前已是台湾半导体协会常务理事的魏哲家，在张忠谋钦点下，可望顺利当选下任理事长，但是否意味他将接棒张忠谋？业界人士分析，近来在台大举扩产的台积电，必须借重协会角色争取政府协助，魏哲家做事沉稳、善于沟通才是出线关键，说要接棒台积电还太早。