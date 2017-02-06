北京市长蔡奇承诺将以“超常规措施”治理大气污染

（联合早报网讯）针对备受关注的治霾工作，北京市市长蔡奇昨天（5日）在一场座谈会上强调，北京市将采取超常规措施，与天津市、河北省合力，加大力度治理大气污染。

据央视新闻客户端、中新网报道，蔡奇在中央媒体“京津冀协同发展调研行”专题座谈会上指出，京津冀区域生态环境问题突出，特别是大气污染严重，雾霾天气频发，加强区域生态保护和建设，迫在眉睫，刻不容缓。

他承诺，北京将与天津、河北等地统一会商、统一预警、统一应急、联动执法，做好空气重污染应急和重大活动空气质量保障工作，努力推进区域空气质量持续改善。

北京今年元旦期间遭严重雾霾侵扰，重污染预警两度被延长、重污染情况持续超过200个小时。

此外，受不利扩散条件影响，重污染天气上周六（4日）再度降临京津冀及周边区域；北京市当日白天大部分地区空气质量为“六级严重污染”。河北大部分城市也出现不同程度重度污染天气；其中，石家庄、秦皇岛为严重污染。

《北京青年报》今天引述中国气象局国家气候中心服务首席艾婉秀指出，从未来冬季气候变化趋势来看，特别是在气候变暖的背景下，京津冀地区的气候条件将越来越不利于污染物扩散。上述冬季气候变化趋势包括冬季的风似乎越来越少、风速越来越小，以及大气环境容量在变低。

艾婉秀预测说：“霾天气在冬季仍会显出多发的趋势。”

另一方面，尽管中国官方承诺改善雾霾情况，但网媒“香港01”今天报道指出，中国首个评估PM2.5长期暴露对公众健康影响的研究报告于2月4日出炉，澎湃新闻报道了报告内容，但该文章很快就显示“下线”。

据报道，上述报告由北京大学公共卫生学院历时一年完成，直指大气PM2.5污染在2013年导致中国31个省会城市或直辖市中，死亡人数增加了25.7万人，报告也呼吁中国政府加快PM2.5污染的治理进度，尽量降低公众的健康代价。

《纽约时报》今天也报道了一项由美国南加州科学家本周发表的研究显示，居住在细颗粒物浓度较高地区，将加大老年女性患痴呆症的风险；她们一般认知功能下降和患痴呆症的可能性分别高出81%和92%。

上述研究论文周二发表在《自然》（Nature）旗下的期刊《转化精神病学》（Translational Psychiatry）上。

该研究说，PM2.5会通过鼻子进入人体，并且可能会进入大脑。该研究论文作者之一的芬奇（Caleb Finch）博士则解释说：“大脑中的细胞会把这些颗粒物当作入侵者，做出炎症反应。随着时间的推移，炎症反应似乎会恶化，并促使阿尔茨海默氏症（Alzheimer's disease，老人失智症）的发展。”