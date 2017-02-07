去年香港零售业总销售额下跌8.1%

（联合早报网讯）香港零售业刚刚交出了2016年的“成绩单”，但由于受到内地游客减少的影响，这份成绩单并不理想。

据澎湃新闻网报道，2月3日，香港特区政府统计处发布了统计数据显示，2016年香港零售业总销货价值的临时估计为4366亿港元，较2015年下跌8.1%，而总销货数量的临时估计也下跌7.1%。

与2015年比较，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌幅度最高达17.2%；服装，销货价值下跌4.9%；此外，百货公司货品下跌6.2%；药物及化妆品下跌0.1%；电器及摄影器材下跌23.8%。

零售业不济的最直观反映便是近两年来香港频频出现的“关店潮”。就在2016年12月，意大利奢侈品牌Prada宣布将在年底前关闭位于半岛酒店的店铺。而在Prada宣布关店之前，受到香港市场持续低迷和高昂租金成本波及的品牌还有Ralph Lauren、Forever 21、 Abercrombie & Fitch、Coach、Burberry、TAG Heuer等等。

香港零售业的惨淡被认为与旅游业的遇冷有着直接关系，其中，近年来内地游客的持续减少则被认为是拖累香港旅游业和零售业的主要原因。

香港旅发局此前发布的数据显示，2016年整体访港旅客达到约5665.5万人次，比2015年下跌4.5%，其中访港内地旅客为4277.8万人次，比2015年下降6.7%。