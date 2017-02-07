中国海外交流协会访雅加达华社

（联合早报网讯）6日下午，率团访问印尼的中国海外交流协会副会长谭天星一行，访问了雅加达吉祥山基金会，肯定该会在促进中印尼经贸文化交流中所做的工作及发挥的作用，并盛赞华人在两国关系发展中的独特作用。

访问团成员有中国新闻社社长章新新，中国驻印尼大使馆领事参赞祝笛陪同访问。

据中新社报道，已多次访问印尼的谭天星副会长说，中印尼关系正处于历史上最好的时期，中国也正处于凝心聚力，实现中华民族伟大复兴的最好历史时期，华人华侨特别是印尼的华人今后的事业发展具有广阔的空间。

谭天星表示，中国海外交流协会的宗旨就是为海外广大华侨华人服务，在实施海外惠侨工程，支持海外华文教育的发展，促进中外文化交流等方面做了许多工作。目前，雅加达吉祥山三语学校就有中国海外交流协会外派的老师。今后在印尼华人事业的发展中，在文化的传承中，中国海外交流协会将尽最大的努力给予关心与支持。

雅加达吉祥山基金会理事长张锦雄说，印尼与中国自古以来就是隔海相望的友好邻邦，如今，两国间高层互访频繁，两国普通民众的交流往来也日益密切。以“中医关怀”“四海同春”等为品牌的社会、文化交流活动，已经成为中印尼经贸合作、人文交流的典范，未来两国的经贸与人文合作将会更加广泛、更加密切。

此番谭天星率中国海外交流协会访问团访印尼的同时，亦率2017年“文化中国。四海同春”艺术团赴雅加达访问演出，与此间华人及各界朋友共度中国新春佳节。