中国“陶瓷艺术大师”评选被认定违法

（联合早报网讯）2016年7月，在由中国轻工业联合会和中国陶瓷工业协会共同主办的第三届“中国陶瓷艺术大师”评审活动中，91人获得了“中国陶瓷艺术大师”的荣誉称号。这座因紫砂出名的小城市也产生了6名“中国陶瓷艺术大师”。

据中国青年报报道，5个多月后，2016年12月23日，民政部官网通报，中国陶瓷工业协会存在不按照规定接受监督检查，违规举办第三届“中国陶瓷艺术大师”评审活动的违法行为，依据《社会团体登记管理条例》的有关规定，对中国陶瓷工业协会作出警告的行政处罚。

2017年1月中旬，民政部社会组织管理局执法监察二处有关负责人接受中国青年报·中青在线记者采访时称，第三届“中国陶瓷艺术大师”评审活动不在《全国评比达标表彰保留项目目录》范围之内，中国陶瓷工业协会也没有按照程序报批，属于违规开展评比表彰活动。民政部曾责令其停止举办评审活动并进行整改，但该协会未按照要求进行整改，继续违规举办评比活动并颁发证书。

评比活动违法，获得“中国陶瓷艺术大师”称号的91名“大师”将何去何从？截至目前，组织方尚未有明确说法。

由于民政部并没有对处罚等事宜作出进一步说明，一些从业者对此事还在观望中。“民政部只说了违法，到底哪里存在问题，并没有作出进一步的说明和处理，基层陶瓷协会和陶艺从业人员都感到不解，希望尽快能有进一步的说法。”宜兴市陶瓷行业协会一位负责人说。