国民党主席选举激战 黑帮集体申请入党

（联合早报网讯）台湾的中国国民党主席选举竞争激烈，国民党台北市党部传出有307名黑帮背景人士集体入党，其中疑有“杀警案”主嫌万少丞等人在内，且是地方民代辅选干部介绍，引起党中央高度重视，国民党文传会副主委胡文琦昨坦言，确有掌握该资讯，北市党部正积极处理，根据党章相关廉能条款过滤中。

据自由时报报道，国民党主席、党代表选举竞争激烈，各阵营积极拉新党员入党，衍生“人头党员”乱象。此次选举在520投票，须在一月廿日前申请入党才有投票权。根据国民党二月三日公布的资讯，除了9375名回复党籍的党员，今年度新征党员数1万9190人；另截至一月廿日，尚有5万3828人申请入党在审核中，短期内新申请入党的党员数暴增约七万人，数量十分惊人。

据报道，消息引起国民党主席洪秀柱等党务高层重视，要求严审。胡文琦说，党中央确实有掌握黑帮人士集体入党的资讯，国民党针对所有党员有高道德标准要求，会严格审视，剔除不适合的人选。

胡文琦强调，介绍入党情况在各党都非常普遍，本次入党的人数确实颇多，北市党部正在查核由谁介绍而来。

北市党部指出，在复核新征入党申请名单过程，确实查到一名万姓男子疑似有不良纪录，该入党申请已退请区党部了解，如属同一人，将要求申请入党推荐人重新审酌考量。

二○一四年发生的夜店杀警案，呼朋引伴到场闹事的万少丞，涉持红龙柱攻击刑警薛贞国，被检警认为是下手最凶狠的凶手，台北地院去年三月依聚众斗殴、下手实施伤害致人于死罪，判刑八年四月，目前在高等法院二审审理中。已获交保的万少丞如今因卷入黑道入党疑云而再受关注。

警方指出，万少丞等人的政治立场为何、加入什么政党，都是其自由，警方不会介入，但若他们以不法手段逼迫民众入党，或企图进一步结党营私，为非作歹，警方只要发现不法，就会主动侦办。