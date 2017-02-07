中信资本完成募集第三支日本并购基金 总规模300亿日圆

（联合早报网讯）中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。

据路透社报道，第三支日本并购基金CCJP III获得超额认购，最终募资金额远高于250亿日元的初始目标，并吸引了包括主权财富基金、大型金融机构、养老基金及母基金等机构投资者参与。

中信资本董事长兼首席执行官张懿宸称，“受益于中信资本在中国的深厚资源和关系网络，我们在帮助日本企业开拓海外市场方面有着广阔的投资机会。期待通过第三支日本并购基金，我们将进一步稳固在日本的行业地位。”

中信资本早于2005及2011年分别成立了两支规模各达169亿日元和182亿日元的基金。

第三支日本并购基金已经完成三项投资，分别是年轻女性受众的服装品牌MARK STYLER、女鞋零售企业Akakura以及一家在日本市场领先的诊断性药物制造商。

中信资本预期，该基金将进行总计约十项投资。除制造业之外，该基金还将重点关注消费品和服务领域，这是基于中国正在进行结构性改革、经济增长模式转向内需驱动的宏观形势下，这两个领域都将受惠于中国的蓬勃发展势头。

中信资本控股有限公司成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，为多样化的国际投资者管理总额超过187亿美元的资金，核心业务包括私募股权投资、房地产投资、结构融资及资产管理。

中信资本控股的私募股权投资部门，在中国、美国及日本设有分支机构，目前为超过60名国际投资者管理总额达45亿美元的资金。