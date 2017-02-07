曾荫权案控方：曾租豪宅非阳光下进行

（联合早报网讯）香港前特首曾荫权被控行政长官接受利益罪及公职人员行为失当罪，案件在高等法院续审。控方御用大律师David Perry继续结案陈辞。

据香港明报报道，Perry指曾荫权曾于电台节目中称，是市民对自己的要求太高，这不是他的过错，惟曾荫权在节目中对何时签订租约、80万元人民币租金如何厘定、以与黄楚标及何周礼的关系却绝口不提。Perry要求陪审员想想这是否香港人要求太高，还是合谋的做法。

Perry其后覆述曾荫权出席商台节目时的内容，指曾荫权称所有事均在阳光下进行，绝无枱底秘密交易。Perry连番质疑无论签约、80万租金或是收据等均没有证人能证明，强调这明显不是透明、不是阳光底下进行，而是枱底交易，强调市民若相信特首没涉及行为失当，是幼稚和天真。

Perry又指无论特首办或是曾荫权是私人保镖均没有曾荫权在内地行程的纪录，根本没有人知道曾荫权在内地时做过甚么。

Perry强调诚信对政府官员非常重要，希望他们商讨政策时不偏不倚，并会作出申报，但曾荫权作为特首，竟然没申报租住豪宅，“这不是关于一张BEA银行卡，而是关于租住深圳一个豪华住宅”，相信任何有常识的人均会同意曾荫权与黄楚标之间有利益关系。