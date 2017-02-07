郑州多名记者采访时遭殴打 乡政府致歉

（联合早报网讯）2月6日下午，中国河南郑州市管城区南曹乡一处沙发厂起火，引燃附近仓库。当地多家媒体记者赶赴现场采访时，遭到不明身份人员阻挠和殴打，手机、摄像机等采访设备被抢。今日(7日)下午，新京报记者获悉，南曹乡政府已向被打记者致歉。

据新京报报道，被打记者之一、郑州晚报记者汪永森透露，当天下午，自己根据报社安排，来到火灾现场进行采访。在采访过程完成后，自己本打算向现场几位同行告别，返回写稿，却发现河南电视台一名记者，遭到数名不明身份男子围攻，并出现流血冲突。汪永森回忆，自己随即举起手机，准备将这一过程摄录。“很快就有一个男的上来，一把将我手机抢走。”

汪永森称，这名男子身高大约一米七，身材壮实。眼见手机被抢，自己随即上前索要。这时，又有数名男子围上来，扼住汪永森的脖子，将其按倒在地、拳脚并施，前后约一分钟。在此过程中，汪永森面部被打流血，全身多处受伤，眼镜被打飞，手机被夺走。

新京报记者了解到，事发时间为当日下午3点左右。事发后，警方控制了现场局面。汪永森介绍，到了晚上6点，一名老人来到派出所，自称捡到一部手机。“就是我的手机，但是被格式化了，里面的照片和视频都没有了。”

汪永森告诉记者，今日上午，事发地南曹乡政府工作人员上门，对其进行道歉。新京报记者随后从郑州市管城区南曹乡政府确认了此事，关于道歉原因及打人者身份，对方则不予回应。