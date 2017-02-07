中国外交部：反对任何形式的保护主义

（联合早报网讯）中国外交部发言人陆慷今天（7日）在例行记者会上表示，中方一贯主张推动全球贸易和投资便利化，反对任何形式的保护主义，希望欧方以历史和长远的眼光客观看待中国的改革开放进程。

新社报道称，有记者在记者会上提问：据报道，6日，欧盟贸易专员马姆斯特罗姆称，习近平主席在2017年世界经济论坛年会的演讲中表示打贸易战的结果只能是两败俱伤，她对此表示赞同。欧盟愿同中方共同反对保护主义。但将改革行动切实付诸实施是中方面临的一大挑战。欧中贸易仍有许多壁垒和摩擦，欧中经济关系远未平衡。中方对此有何评论？

陆慷说，习近平主席上个月在出席世界经济论坛2017年年会开幕式时指出，要坚定不移发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由便利化，旗帜鲜明反对保护主义。近40年来，中国持续推进改革开放，为开放型世界经济发展提供了重要动力，中欧互利共赢、广泛深入的经贸合作也取得了丰硕成果。“中方一贯主张推动全球贸易和投资便利化，反对任何形式的保护主义，希望欧方以历史和长远的眼光客观看待中国的改革开放进程。”

陆慷说，中方愿重申，中国致力于进一步扩大对外开放，将继续为外资企业提供更多的投资机会，营造宽松有序的投资环境和公平的竞争环境。事实上，联合国发布的《2016世界投资报告》表明，中国仍然是全世界第二受欢迎的投资目的地。根据中国商务部统计，去年欧盟28国对华实际投资同比增长41.3%。

他说：“中欧经贸合作基础坚实，前景广阔。中方一贯主张挖掘中欧经贸合作潜力，积极深化全方位务实合作。中方也愿同欧方携手努力，共同维护自由开放的多边贸易体系。”