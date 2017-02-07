香港中文大学推出“在中国创业”免费网上课程

（联合早报网讯）香港中文大学（下称中大）副校长潘伟贤在今天（7日）的新春传媒茶叙上介绍，中大今年4月将在其免费公众学习平台：“COURSERA”推出以“在中国创业（Doing business in China)”为主题的全新课程，旨让全世界认识在中国创业的相关资讯。

中通社报道称，据介绍，课程由三个课题形成，分别是“市道人心”——了解中国内地市场消费者心态、“中国策略”——介绍在中国内地与不同公司的合作策略，以及“创业”——在中国内地创业的注意事项，当中涵盖中国现时经济、政治与商业环境讲解，并邀请多位曾在中国创业的校友分享经验。课程费用全免，只需约10元美金便可申请证书，设有中英文教学，所有学生不论国籍都可在平台交流讨论。

中大校长沈祖尧另外表示，今年至明年首办四年制“金融科技学工程学士学位课程”，教导电子货币科技、互联网金融等，望培育金融电子工程创新人才，将与香港金融管理局及香港应用科技研究院合作，提供实习机会。

他续指中大未年五年的研究方向是：中国研究、转化医学、环境与持续发展及资讯与自动化科技，致力利用科研知识回馈社会。他指过去校内数百项科研都成功应用在商业社会上，如“无创产检技术”，令孕妇只需透过抽血便知道胎儿身体状况，及“视觉导航智慧搬运机器人系统”，协助内地企业工厂提高自动化水准等。