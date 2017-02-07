台湾启动“国机国造” 落实“国防自主”

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天重启停摆30年的“国机国造”计划，国防部编列686亿新台币（约31.3亿新元）预算，10年自研自制66架军用高级教练机（简称高教机），不只用于汰换机龄超过30年的旧机型，也为自行研发下一代战机铺路，进一步落实台湾“国防自主”。

受访学者指出，随着中国大陆日益强大，台湾向外国军购的难度也相应增加，蔡政府推动国防自主的决心值得鼓励。但军事观察家认为，台湾航天工业的技术实力停滞多年，当局力推“国机国造”过于理想化，因此不看好承造商如期交货，未来战机的建造计划也可能胎死腹中。

蔡英文今午到台中的“国家中山科学研究院”（简称中科院）航空研究所，出席新式高教机的签约和启动典礼时致词说，台湾自1990年停止生产“经国号”自制防御战机后，“国机国造”已经“原地踏步”30年。她期盼“国机国造”启动后能协助台湾航太工业厚植人才链，加强产业连结。

她说：“我们没有另外的30年可以浪费。现在，政府一定要坚定地带领国人，重新发展我们的国防产业……今天的签约仪式，代表国防自主不再是‘只闻楼梯响’。”

台湾至今共自制过五种军机，其中四种由台湾汉翔航空工业公司制造。台湾空军目前的作战主力由经国号、法国“幻影”战机以及美国F-16型战机组成。

根据计划，新高教机由中科院设计，构型采用汉翔自制的XT-5型“蓝鹊”高教机，以取代入役30多年的F-5型战机以及汉翔AT-3“自强号”教练机。首架新高教机拟2019年出厂，2026年全数交货。

高教机一般用于最后阶段的飞行员基本训练，负责训练战斗机机师的高教机需要具备携带某些特定武器的能力，有些国家甚至会由高教机兼负作战任务，譬如反游击、密接支援或者是空中巡逻等。以台湾空军使用的AT-3为例，有两部就具备火控仪电系统，以及雄二导弹射控系统。

其实，前朝马英九政府时代就已经敲定高教机“国机国造”的计划，但马政府对“国造”的定义宽松，计划引进外国的成熟设计并在台生产。然而，蔡英文去年5月上任前曾参访汉翔，强调“自研自制”，原本有意竞逐高教机订单的意大利以及美韩厂商也因此出局。

汉翔公司董事长廖荣鑫上月底在“天下经济论坛”场边受访时指出，高教机“国机国造”计划过去10年迟迟未定案，“现在确定了，我们肯定这样国防自主的坚定目标，我们会全力来达成”。

曾任国防部常务次长和国防部副参谋总长等要职的廖荣鑫也提到，台湾位于具有重要战略意义的“第一岛链”，“可以扮演和平缔造者的角色”，但前提是具备国防自主能力。

国防部长冯世宽上月与媒体餐叙时曾指出，国防部除了目前正在进行的高教机及潜舰自制计划，也有意研发具备雷达匿踪功能的新一代战机。廖荣鑫指出，汉翔此次承造高教机就是一次为日后拿下战机制造订单的“练兵机会”，但他不排除未来在下一代战机的开发上与国际合作。

外交上被孤立的台湾长期依赖美国出售军备。根据美国国会在1979年通过的《台湾关系法》，美国须提供台湾得以自主防卫的武器，在马英九主政的八年间，美共四度对台军售。蔡英文去年就曾表示，希望美国持续售予台湾防御所需的武器，强化双方在军事安全领域的交流与合作。

淡江大学国际事务与战略研究所助理教授黄介正受访时说，当大陆越来越强势，“别国要忤逆大陆的意思对台军售的抗压力就会降低”。虽然有评论认为，质疑“一个中国”政策的美国总统特朗普上台后可能对台增加军售，但在黄介正看来，“台湾整体军购情况看来还是很艰难，政府有决心国机国造应该鼓励”。

军事观察家施孝玮则指出，民进党政府通过“国机国造”推动产业升级，是个“崇高的理想”，但台湾航空工业30多年来“没有进步”，汉翔公司的强项也已转移到精密机械加工和复合材料生产，要制造先进的航天、雷达系统，“汉翔跟国外差距蛮大的”，遑论生产下一代战机。他说：“如果如他们所愿，10年内完成生产新高教机，台湾的航空工业就是在创造奇迹。”